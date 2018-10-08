ПАСЕ проведет срочные дебаты по России: будут подняты вопросы относительно агрессивной политики РФ, - Логвинский

Такое решение руководящего органа Ассамблеи – бюро – сообщил заместитель главы постоянной делегации Верховной Рады Украины Георгий Логвинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Насколько мне известно, уже запланированы инициированные определенными политическими группами дебаты относительно Российской Федерации. Во второй половине дня среды будет об этом отдельная тема дебатов относительно возвращения РФ. Следовательно, будут подняты вопросы относительно агрессивной политики России в Европе", - заявил Логвинский.

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Он отметил, что эта сессия крайне важна, ведь на ней предлагают провести резолюцию (голосование 9 октября. - Ред.), которая "фактически позволит Российской Федерации вернуться в этот зал".

"Речь идет, соответственно, о снятии санкций. А, если будут сняты санкции в этом зале, то это повлияет на другие санкции. Эти миллиардные убытки, которые получает РФ, - они будут направлены на поддержку военных действий на Донбассе", - отметил Логвинский.

Он также подчеркнул, что указал европейским партнерам, что эти средства также будут направлены и против них.

"Таким шагом европейцы сами будут финансировать антиевропейскую политику в отношении себя", - подчеркнул народный депутат.

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Как сообщалось, 8-12 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия ПАСЕ.