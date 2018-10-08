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08.10.18 12:00

В полиции пояснили, как будут работать радары TruCam и какие штрафы ожидают водителей за превышение скорости

С понедельника, 8 октября, на украинских дорогах начинают дежурство полицейские, которые будут применять радары контроля скорости TruCAM. В пилотном режиме они будут работать до 15 октября, в этот период нарушителей к ответственности привлекать не будут.

В полиции пояснили, как будут работать радары TruCam и какие штрафы ожидают водителей за превышение скорости

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Вокруг превенции будет построена вся работа. Наша задача стимулировать и побуждать водителей снизить скорость особенно в тех местах, где есть повышенный уровень ДТП с пострадавшими и погибшими. Во время пилотного периода штрафовать не будут. Будем останавливать транспортное средство, предупреждать водителя, потому что это жизнь, прежде всего, водителя и также пассажиров. Цель именно превенция", - сказал он.

В дальнейшем водителей будут штрафовать.

"Стандартная процедура: остановка транспортного средства, привлечение водителя. Если превышение скорости более чем на 20 км/ч – это штраф 255 гривен, более чем на 50 км/ч – это 510 гривен", - сказал Билошицкий.

Он отметил, что сейчас у полиции есть поверенных 25 радаров, о местах их установки водителей сообщили накануне. В дальнейшем количество радаров на дорогах будет увеличиваться.

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"В приборе имеются предохранители против возможных злоупотреблений. Прибор содержит специальную систему шифрования данных. Инспектор не имеет доступа, и не может удалить какие-либо моменты самостоятельно", - подчеркнул Билошицкий.

Он так добавил, что прибор содержит "так сказать, счетчик зафиксированных правонарушений".

"И наши отделы мониторинга будут постоянно контролировать данный вопрос – соответствия зафиксированных правонарушений и привлечения к ответственности. Но об этом мы будем говорить, начиная со следующего вторника. Потому что по следующий понедельник включительно мы будем работать пилотно – без привлечения водителей к ответственности", - сказал Билошицкий.

Он отметил, что появление радаров TruCAM на дрогах является первым шагом в дальнейшем развитии системы фиксации правонарушений.

"Следующим шагом будет запуск приборов, которые будут размещены стационарно в служебных автомобилях – финансирование уже предусмотрено в дорожном фонде. А еще следующим шагом будет внедрение системы автоматической фиксации правонарушений", - подытожил Билошицкий.

Как сообщалось, с 8 октября патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam.

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