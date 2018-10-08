На осенней сессии ПАСЕ украинская делегация попытается не допустить ликвидации санкций по требованию России, - Арьев

Об этом председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев (БПП) написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"ПАСЕ: эти дни решают, готовы ли парламентарии со всей Европы добровольно уничтожить свои возможности под влиянием Генсека Совета Европы, который лоббирует ликвидацию всей санкционной системы по требованию РФ? Оставят ли Парламентскую Ассамблею Совета Европы такой, которую ее задумали основатели Совета Европы 70 лет назад? Если план пророссийского лобби сработает, то останется недолго до празднования в Москве уничтожения организации, которая призвана защищать демократию, верховенство права и права человека. Всего того, что является враждебным Кремлю. Украинская делегация будет сопротивляться этому сценарию всеми силами. Когда-то Совет Европы помог Украине строить демократическое общество. Сегодня наша очередь помочь Совету Европы не потерять принципы и репутацию", - написал он.

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