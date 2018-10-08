Военная прокуратура расследует конфликт со стрельбой в кафе на Осокорках в Киеве с участием майора ВСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона.

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"Установлено, что 6 октября указанный военнослужащий отдыхал в кафе в Дарницком районе столицы вместе с двумя другими офицерами. Около 04:00 во время конфликта и драки с группой гражданских лиц майор ВСУ применил против последних травматическое оружие, а именно зарегистрированный личный пистолет травматического действия "Форт-12", в результате чего травмированы двое гражданских", - сказано в нем.

Отмечается, что стрелявший офицер задержан, а в суд передано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.

Состояние здоровья травмированных удовлетворительное, в госпитализации они не нуждались.

Военная прокуратура открыла производство по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса.

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