САП передала в суд обвинительный акт по делу Розенблата-Полякова

Об этом говорится в заявлении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу заявлений народных избранников в так называемом "янтарном деле" о том, что им не вручали обвинительный акт с реестром материалов досудебного расследования, считаем необходимым сообщить следующее. Обвинительный акт в указанном производстве утвержден 27.08.2018 г. Как и другие подозреваемые народные депутаты неоднократно вызывались к прокурору для вручения им обвинительного акта с приложениями. При этом вызовы осуществлялись заблаговременно как почтовой связью повестками, так и с помощью телефонной связи, sms-сообщений и различных мессенджеров (whatsapp, viber, telegram). В то же время вместо занятия конструктивной позиции относительно получения указанных документов и защищаться в соответствии с действующим процессуальным законом в суде, сторона защиты избрала тактику затягивания процесса с тем, чтобы прокурор не смог направить обвинительный акт в суд. Показательно, что в заблаговременно определенные дни вызова все подозреваемые или внезапно заболели, или же у их защитников возникли неотложные судебные процессы. Депутаты же предпочитали выступления Президента Украины в Верховной Раде Украины, хотя после указанного выступления было еще достаточно времени для того, чтобы прибыть к прокурору на 5 минут для получения документов. В то же время, непосредственно при подаче в САП ГПУ разного рода заявлений и ходатайств, депутаты отказались получать обвинительный акт, а

Поляков М. еще и повестку о вызове, мотивируя это тем, что дело до суда не дойдет", - заявили в САП.

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"В связи с этим прокурором и детективами осуществлены выезды по месту работы и жительства подозреваемых с целью вручить обвинительный акт, но только один из них физически его получил - остальные отказалась, о чем в присутствии понятых указано в соответствующих расписках, а также указанные факты зафиксированы с помощью видеосъемки. Следует заметить, что процессуальный закон обязывает прокурора вручить стороне защиты, в частности подозреваемым, обвинительный акт перед направлением его в суд, однако последним не предоставлено право его не получать. В связи с тем, что каждому из подозреваемых стороной обвинения предложено получить обвинительный акт и предоставить об этом расписку прокурору, однако ими этого сделано не было, что зафиксировано должным образом, 5 октября 2018 г. прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвинительный акт направлен в суд. Производство касается двух народных депутатов Украины и еще четырех человек, которые обвиняются в получении неправомерной выгоды за реализацию права законодательной инициативы (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины)", - резюмировали в САП.

Напомним, 19 июня 2017 года НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

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Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Максим Поляков обратился к первому заместителю Комитета по вопросам регламента и организации деятельности Верховной Рады Павлу Пинзенику с заявлением, в котором сообщает о "вопиющих результатах досудебного расследования в уголовном производстве", в рамках которого 11 июля 2017 Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук открыл дело против детективов Национального антикоррупционного бюро Украины за фальсификацию в деле народного депутата Максима Полякова.