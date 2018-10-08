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08.10.18 13:25

Регламентный комитет ВР признал законным представление Луценко на оппоблоковца Колесникова

Регламентный комитет Верховной Рады Украины признал законным представление Генерального прокурора Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.

Регламентный комитет ВР признал законным представление Луценко на оппоблоковца Колесникова

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил и.о. главы комитета Павел Пинзеник по результатам заседания.

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"Мы приходим к выводу, что представление, поддержанное и внесенное Генеральным прокурором о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Колесникова Дмитрия Валерьевича является законным, поскольку инициировано и представлено надлежащим субъектом представления", - огласил решение Пинзеник.

В то же время у комитета возникли предостережения относительно достаточности доказательств в представлении на депутата.

Такое решение поддержали все присутствующие на заседании члены комитета за исключением одного депутата, который не голосовал из-за наличия конфликта интересов.

Таким образом, теперь представление о лишении неприкосновенности Колесникова народные депутаты могут рассмотреть в сессионном зале парламента.

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