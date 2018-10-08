Регламентный комитет ВР признал законным представление Луценко на оппоблоковца Колесникова

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил и.о. главы комитета Павел Пинзеник по результатам заседания.
"Мы приходим к выводу, что представление, поддержанное и внесенное Генеральным прокурором о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Колесникова Дмитрия Валерьевича является законным, поскольку инициировано и представлено надлежащим субъектом представления", - огласил решение Пинзеник.
В то же время у комитета возникли предостережения относительно достаточности доказательств в представлении на депутата.
Такое решение поддержали все присутствующие на заседании члены комитета за исключением одного депутата, который не голосовал из-за наличия конфликта интересов.
Таким образом, теперь представление о лишении неприкосновенности Колесникова народные депутаты могут рассмотреть в сессионном зале парламента.