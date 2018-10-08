Россия намерена использовать "ЧВК Вагнера" для дестабилизации на Балканах, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українським Новинам" сказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.
"Мы активно делимся информацией с зарубежными коллегами, ведь считаем, что эти "частные армии" Путина несут опасность для всего мира. Они уже "засветились" не только в Сирии и Украине, а и в Африке и Азии. Подчеркиваю, по нашему мнению, не исключено, что будет следующая "точка приложения" их на Балканах. В противном случае, тяжело объяснить факт присутствия десятка граждан балканских стран в "Вагнере", - отметил он.
Гуськов подчеркнул, что иностранцы - наемники ЧВК будут использованы Россией для дестабилизации ситуации в своих странах.
Он также сообщил, что многие иностранные боевики "Вагнера", преимущественно сербы, уже получили российское гражданство и пока что не покидают территорию РФ.