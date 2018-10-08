Сотрудника прокуратуры убили, ударив ножом в сердце в центре Днепра, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом в понедельник, 8 октября, сообщила спикер ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Около 5:00 утра в полицию Шевченковского отделения поступило сообщение о том, что на улице Исполкомовской в ​​собственном доме убит мужчина 1983 года рождения. Выездом на место в этой же квартире был задержан мужчина, который обоснованно подозревается в совершении умышленного убийства", – проинформировала спикер.

Старчевская отметила, что подозреваемый – местный житель 1983 года рождения. Ему вручили письменное уведомление о подозрении в совершении умышленного убийства. Сегодня ему изберут меру пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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"Предварительная версия – конфликт на почве распития спиртных напитков", – отметила Старчевская.

В пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области журналистам подтвердили, что убитый – работник Днепропетровской местной прокуратуры.

По данным местных СМИ, смерть наступила от удара ножом в сердце.