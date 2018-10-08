В связи с аварией "Киевводоканал" отключил воду на 18 улицах столицы. Ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

"По состоянию на 11:30 8 октября аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения", - сказано в сообщении.

Так, временно отсутствует водоснабжение по адресам: ул. Мельникова, 20; ул. Герцена 12, 14; ул. Евгения Коновальца, 15, 17; пер. Лабораторный, 4; ул. Гомельская; пер. Гомельский; пер. Бурденко; пер. Минский; ул. Минская; ул. Зоряна; пер. Зоряный; ул. Александра Кошица, 4; ул. Ревуцкого, 36; пер. Пятигорский, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7 ул. Беличанская, 24А, 33, 35; ул. Зодчих, 62; ул. Олевская, 3Б, 3В, 3Г; б-р. Вацлава Гавела, 21, 21А.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоимость холодной воды в Киеве вырастет до 19,596 грн/м3

"Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.