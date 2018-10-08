В суд направлено производство о неуплате 1,9 млн грн налогов дорожно-строительным предприятием

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что указанное предприятие в течение 2016 года при выполнении работ по строительству дорог в Николаевской области путем документального оформления работ, выполненных собственными рабочими, от ряда предприятий с признаками фиктивности, незаконно сформировало расходы предприятия, а также налоговый кредит, в результате чего уклонилось от уплаты налогов на сумму 1,9 миллиона гривен.

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Благодаря принятым в ходе следствия мерам нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме и уголовное производство направлено в суд с целью освобождения лица от уголовной ответственности.