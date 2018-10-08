Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена Нордхаусу и Ромеру за долгосрочный экономический анализ

В частности, У.Нордхаус награждается за "интеграцию климатических изменений в долгосрочные макроэкономические исследования". П.Ромеру академия решила присудить премию за "интеграцию технологических инноваций в долгосрочные макроэкономические исследования", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Шведская академия в сообщении, посвященном лауреатам, поясняет, что У.Нордхаус и П.Ромер создали экономические модели, которые поясняют, каким образом рыночная экономика взаимодействует с природой и знаниями.

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Так, П.Ромер в своих работах показывает, как знания могут служить двигателем долгосрочного экономического роста. А работы У.Нордхауса рассказывают о взаимодействии общества и природы, его исследования нередко используются для исследования последствий экономической политики, поясняют в академии.

У.Нордхаус - американский экономист. Он преподает в Йельском университете, является почетным членом Американской экономической ассоциации. Наиболее известен своими работами, посвященными изменению климата и экономическому моделированию.

П.Ромер - американский экономист, профессор экономики школы бизнеса Нью-йоркского университета. Занимается вопросами экономического роста и его темпов.

Объявлением победителя в области экономики завершается "Нобелевская неделя" - 2018.

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В отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, химии, физике и литературе, а также премии мира, премия по экономике была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году по случаю его 30-летия. Ее размер равен размеру "основных" премий. В 2017 году Нобелевский фонд впервые с 2001 года увеличил размеры премий лауреатам на один миллион шведских крон - то есть на 12,5%. Теперь размер премии составляет 9 млн шведских крон (около $1,12 млн).