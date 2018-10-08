Оппоблоковцу Колесникову светит до 8 лет, у следствия достаточно доказательств, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады.

"Считаю, что это дело достаточно проработано, и в ближайшее время, если Верховная Рада предоставит нам такую возможность, господин Колесников получит подозрение", - сказал он.

Генпрокурор рассказал, что следователи собрали достаточно доказательств вины Колесникова, однако необходимо провести еще некоторые оперативные мероприятия.

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"Если говорить откровенно, то никто не собирается прослушивать народного депутата сейчас, но изучить его телефонные соединения в период, который мы исследуем, сделать еще несколько законом разрешенных следственно-оперативных действий, нужно", - отметил Луценко.

Он прибавил, что по делу Колесникова проведены все необходимые экспертизы. В случае доведения его вины в суде, нардепу грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

"Но об этом рано говорить. Нам еще надо пройти много этапов: снятие депутатской неприкосновенности, вручение подозрения, завершение досудебного следствия", - резюмировал Генпрокурор.

Напомним, ранее сегодня Регламентный комитет Верховной Рады Украины признал законным представление Генерального прокурора Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.

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