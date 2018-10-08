Оппоблоковцу Колесникову светит до 8 лет, у следствия достаточно доказательств, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады.
"Считаю, что это дело достаточно проработано, и в ближайшее время, если Верховная Рада предоставит нам такую возможность, господин Колесников получит подозрение", - сказал он.
Генпрокурор рассказал, что следователи собрали достаточно доказательств вины Колесникова, однако необходимо провести еще некоторые оперативные мероприятия.
"Если говорить откровенно, то никто не собирается прослушивать народного депутата сейчас, но изучить его телефонные соединения в период, который мы исследуем, сделать еще несколько законом разрешенных следственно-оперативных действий, нужно", - отметил Луценко.
Он прибавил, что по делу Колесникова проведены все необходимые экспертизы. В случае доведения его вины в суде, нардепу грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.
"Но об этом рано говорить. Нам еще надо пройти много этапов: снятие депутатской неприкосновенности, вручение подозрения, завершение досудебного следствия", - резюмировал Генпрокурор.
Напомним, ранее сегодня Регламентный комитет Верховной Рады Украины признал законным представление Генерального прокурора Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.