"Польская сторона убеждает, что стоит пойти на этот шаг", - Моравецкий о санкциях США против "Северного потока-2"

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Я веду переговоры на эту тему (с США. - Ред.). Они продолжаются, и польская сторона убеждает, что стоит пойти на этот шаг. Думаю, что до конца года все станет понятно относительно этого вопроса", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" готовы запустить в работу 1 января 2020 года

"Северный поток-2" должен ежегодно транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа из РФ в Германию через Балтийское море.

Транзит российского газа через украинскую ГТС является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг. Каждый год он приносит Украине несколько миллиардов долларов дохода. В 2018 году доходы от транзита российского газа превысили украинские траты на импорт газа на 0,7 млрд долларов.

Потеря Украиной транзита будет означать потерю значительной части валютной выручки. Согласно расчетам министерства финансов, только прямые потери могут составить 2,5-3% ВВП Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: В случае реализации проекта "Северный поток-2", РФ сделает все, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию,- Климкин

Кроме того, противники проекта, в том числе Украина, Польша, Молдова, страны Балтии, США и Дания, утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома". Сейчас российский монополист поставляет около трети всего объема газа, используемого в Европе.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Если Германия не изменит курс, то попадет в полную энергетическую зависимость от России", - Трамп