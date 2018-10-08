В Грузинской патриархии заявляют, что не говорили о признании автокефалии украинской церкви

Патриархия Грузии опровергает информацию ряда украинских и российских СМИ о признании Грузинской православной церковью автокефалии Украинской православной церкви, говорится в распространенном в понедельник заявлении грузинской патриархии. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс–Украина".

"Подобная информация стала распространяться после встречи на прошлой неделе в Тбилиси Католикоса–патриарха Грузии Илии Второго с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием. Информация, что грузинская церковь признала автокефалию украинской церкви, не соответствует действительности", – подчеркивается в документе.

В нем отмечается, что Парубий на встрече сообщил о стремлении Украины к признанию автокефалии ее церкви, в ответ на что предстоятель Грузинской православной церкви заявил о сложности достижения этого стремления в настоящее время и посоветовал соблюдать крайнюю осторожность, "чтобы не допустить гражданского противостояния".

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"Что касается позиции грузинской церкви по вопросу автокефалии украинской церкви, она остается неизменной: пока не зафиксируют своих окончательных официальных позиций на основании канонических церковных норм Константинополь и Московский патриархат, грузинский патриархат воздерживается от комментариев", – говорится в заявлении.

Напомним, делегация Верховной Рады посетила Грузию 5 октября. Спикер парламента Андрей Парубий и глава Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко провели встречу с патриархом Грузинской православной церкви Илией.

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