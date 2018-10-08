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08.10.18 16:12

КС рассмотрит проект изменений в Конституцию по закреплению курса на ЕС и НАТО как первоочередной, - Порошенко

Обращение Верховной Рады относительно соответствия Конституции Украины законопроекта об изменениях в Основной закон, закрепляющих стратегический курс страны на вступление в Европейский Союз и НАТО Конституционный суд рассмотрит как первоочередное, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

конституция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У меня радостная новость: законопроект признан Конституционным судом как такой, который подлежит первоочередному рассмотрению, и уже через несколько недель, я надеюсь, в очень короткий срок, парламент будет иметь возможность еще раз более чем конституционным большинством поддержать голосование названного законопроекта по изменениям в Конституцию в первом чтении", - сказал П.Порошенко на встрече с новоизбранными членами Центральной избирательной комиссии в понедельник в Киеве.

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