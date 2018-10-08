Обвинительный акт против капитана "Норда" Горбенко направлен в суд, - прокуратура

Об этом информирует пресс-служба Автономной Республики Крым, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым 4 октября 2018 года в Киевский апелляционный суд для определения подсудности направлен обвинительный акт в отношении гражданина Украины - капитана судна СЧС "Норд", который обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 332-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

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Установлено, что капитан судна СЧС "Норд" умышленно, в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, неоднократно на указанном судне осуществлял заходы и выходы из закрытого морского порта "Керчь" временно оккупированной территории полуострова Крым с целью нанесения ущерба интересам Украины, а именно незаконного рыбного промысла.

Как сообщается, обстоятельства совершения преступлений капитаном судна "Норд" подтверждается собранными во время досудебного расследования доказательствами, в частности, выводами инженерно-экологической экспертизы, свидетельскими показаниями и т.п.

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В прокуратуре АР Крым отмечают, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, погранслужба Украины 25 марта задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

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7 апреля экипаж "Норда" пытался прорваться в РФ.

Накануне членов экипажа судна "Норд" оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Утром 19 апреля двое граждан Украины, членов команды сейнера "Норд" обманным путем выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в Харькове. В украинском пограничном ведомстве отметили, что оставшимся членам команды "Норд" в очередной раз предложили обратиться в органы Миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к месту постоянного проживания на законных основаниях.

В посольстве РФ в Украине 20 апреля подтвердили, что члены экипажа сейнера "Норд" не задержаны и продолжают пребывать на территории Украины.