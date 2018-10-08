Посол Украины в Риме Перелыгин пригласил итальянского премьера Сальвини на Донбасс - увидеть ужасные последствия агрессии РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство Украины в Италии в Twitter.

"Посол Евгений Перелыгин пригласил депутатов партии "Лига" и членов парламентского Комитета осуществить визит на восток Украины, чтобы лично убедиться в ужасных последствиях российской агрессии на Донбассе", - говорится в сообщении.

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Ранее Маттео Сальвини заявлял, что считает аннексию Крыма законной, а Революцию Достоинства в Украине назвал "фальшивой". МИД Украины осудил высказывания итальянского политика, а посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа заверил, что "позиция Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины является четкой и последовательной".

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