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08.10.18 16:59

Посол Украины в Риме Перелыгин пригласил итальянского премьера Сальвини на Донбасс - увидеть ужасные последствия агрессии РФ

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин пригласил депутатов правопопулистской партии "Лига", возглавляемой вице-премьером Итальянской республики Маттео Сальвини, посетить Донбасс и собственными глазами увидеть ужасные последствия агрессии РФ.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство Украины в Италии в Twitter.

"Посол Евгений Перелыгин пригласил депутатов партии "Лига" и членов парламентского Комитета осуществить визит на восток Украины, чтобы лично убедиться в ужасных последствиях российской агрессии на Донбассе", - говорится в сообщении.

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Ранее Маттео Сальвини заявлял, что считает аннексию Крыма законной, а Революцию Достоинства в Украине назвал "фальшивой". МИД Украины осудил высказывания итальянского политика, а посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа заверил, что "позиция Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины является четкой и последовательной".

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