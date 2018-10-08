Работа тролля напоминает работу проститутки, - кремлевский копирайтер рассказал о специфике своей "профессии"

Об этом идет речь в специальном материале издания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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После теракта на Вестминстерском мосту в прошлом марте в социальных сетях активно распространялось скандальное фото. На нем молодая женщина в хиджабе шла мимо раненых людей, втупившись в телефон. Сообщения в Twitter под этим фото было очень исламофобским: "Мусульманка не обращает внимание на теракт и спокойно себе идет мимо мужчины, который умирает, глядя в свой телефон". Если присмотреться к фото, можно заметить, что женщина тоже была травмирована. Но для мира Twitter это не имеет никакого значения. Фото стало вирусным. Его обнародовал пользователь SouthLoneStar, который якобы принадлежал "патриоту США" из Техаса. Но на самом деле фото создали за пять тысяч миль от Техаса в офисном помещении в Санкт-Петербурге, на фабрике троллей Кремля, пишет The Times.



Российская организация называется "Агентством интернет-исследований". Она принимала участие в кампании по воздействию на президентские выборы в США. Но аналитики говорят, что этим ее задачи не ограничиваются. Теракт на Вестминстерском мосту тоже вписывается в поле ее деятельности.

Виталий Беспалов был одним из троллей Кремля и видел, как все функционирует изнутри. В сентябре 2014 года он приехал в Санкт-Петербург из Сибири. Мужчина откликнулся на объявление о наборе копирайтеров. Зарплата была довольно щедрой – примерно 770 фунтов стерлингов в месяц. Через несколько дней он понял, что его наняли писать для российской аудитории фальшивые новости Кремля о войне против Украины.



Зарплаты были высокие, сотрудники – молодые. Руководителям отделов было чуть больше 20 лет. Но работа была совсем не гламурной. Коридоры, похожие на больничные, патрулировали люди в униформе. А когда в 2016 году работу фабрики троллей разоблачили, новых сотрудников начали проверять на детекторе лжи. Организация переехала в другое, более защищенное помещение.

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Беспалов рассказал The Times, что его коллег мучили угрызения совести. Но таких в основном успокаивали зарплатой, которую выдавали "в конверте". Другие же слепо верили в режим Владимира Путина.

"Работа тролля немного напоминает работу проститутки. Люди не любят признаваться в том, чем они занимаются", - сказал россиянин.