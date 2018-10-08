Главная проблема в отношениях с Россией - Крым и Донбасс, - глава МИД Польши

Главной проблемой в отношениях между Варшавой и Москвой являются Крым и Донбасс. Об этом министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сказал в интервью российскому изданию "Коммерсант", сообщает Цензор.НЕТ.

"Главная проблема – это нарушение Россией международного права в отношении Украины. Это касается аннексии Крыма, российского вмешательства на Донбассе. Это накладывает отпечаток на отношения России с НАТО, Евросоюзом и США, и привело к санкциям Запада в отношении России, которые важно сохранять до тех пор, пока Россия не изменит свою политику по отношению к Украине", – сказал Чапутович.

Глава МИД Польши считает, что именно агрессивная политика России не дает Москве и Варшаве наладить нормальные взаимоотношения.

"Наша проблема не в отношениях между нашими обществами: они хорошие, теплые. Проблема – в агрессивной российской политике, свидетелями которой мы стали в Грузии и в Украине. Сегодня Москва достигает своих целей, опираясь на силу. А мы признаем верховенство международного права", – подчеркнул Чапутович.

Польский министр отметил, что агрессия РФ в Украине отразилась и на работе Совбеза ООН.

"Мы поддерживаем Украину, потому что считаем, что это она стала предметом нападения, и дебаты в ООН показали, что большинство стран придерживаются той же позиции. Но у России другая точка зрения", – отметил глава польской дипломатии.

Чапутович подчеркнул, что Польша поддерживает Украину и ее проевропейские стремления. "Это один из наших главных союзников, нас связывают крепкие и хорошие связи, мы участвуем в обучении их госслужащих и предоставляем гуманитарную помощь. В Польше находятся более миллиона украинцев, 40 тыс. украинских студентов, и мы рады, что они здесь себя хорошо чувствуют", – добавил министр.

Глава польского МИД также напомнил, что его страна отрицательно относится к планам России запустить газопровод "Северный поток–2".

"Мы считаем, что эта инициатива не обеспечивает диверсификацию и энергетическую безопасность европейских стран. И так считаем не мы одни: Еврокомиссия также сочла, что этот проект невыгоден для Европы и что он должен быть приведен в соответствие с европейским законодательством", – сказал Чапутович.