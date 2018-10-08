Россия не сможет безболезненно отказаться от американского доллара и перейти в расчетах на другие валюты, - Financial Times

Объявленная недавно Москвой "дедолларизация экономики" не может пройти легко и безболезненно. Об этом пишет издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс–Украина".

Причина – в зависимости России от экспорта, расчеты за большую часть которого Федерация получает именно в долларах США. "Россия сильно зависит от экспорта сырья и энергоносителей, – пишет издание, – И Кремлю вряд ли удастся убедить западных партнеров торговать с помощью шаткой российской валюты".

В 2017 году Россия заработала на экспорте 115 миллиардов долларов. При этом рост торговли с Китаем и другими азиатскими странами помог сократить общую долю доллара в валютных транзакциях. "Но "зеленая банкнота" до сих пор составляет 68% поступлений от экспорта в российский бюджет", – пишет Financial times. Издание также указывает, что большая часть российского внешнего долга находится как раз в американской валюте. И прошлые усилия Москвы перевести его во что-то другое не увенчались большим успехом.

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Financial Times пишет, что никто точно не знает, во сколько именно обошлись российской экономике 4 года санкций со стороны США и стран ЕС. Но влияние на российскую валюту и рынки бондов было огромным. После того, как американский Минфин объявил о введении самых жестких мер в апреле, отрезав крупнейшие компании включительно с алюминиевой индустрией от доллара и права вести дела с американскими гражданами, рубль потерял 18% стоимости. Угрозы Вашингтона ввести подобные ограничения против государственных банков и запретить покупку российских государственных ценных бумаг вызвали распродажу российских бондов на 7,5 миллиардов долларов, которые были в руках иностранных инвесторов.

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Сейчас Сенат США рассматривает предложения относительно нового давления. На этот раз российские банки могут отрезать от операций в долларе, а также полностью перекрыть путь Москве на рынки иностранных капиталов.

Напомним, в начале октября стало известно, что власти России разрабатывают план отказа от доллара. Согласно планам Москвы, на "дедолларизацию" уйдет около пяти лет.