Мэру Черкасс Бондаренко сообщили о подозрении в злоупотреблении властью

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

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"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом органа местного самоуправления, в июле 2017 года подписал и направил в суд письмо об отзыве апелляционной жалобы в хозяйственном деле по иску Черкасского городского совета к частному предприятию, которое занимается строительством, о взыскании долга в связи с невыполнением указанным предприятием условий договора аренды относительно сроков начала строительства и расторжении договора", - сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, на основании указанного письма Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без рассмотрения апелляционную жалобу Черкасского горсовета, что сделало невозможным взыскание с арендатора задолженности в бюджет города.

Указанные действия городского головы нанесли тяжкие последствия интересам Черкасского горсовета в виде недополученных доходов общего фонда бюджета г. Черкассы в размере более 447 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщалось, 4 октября 2018 года мэру Черкасс было объявлено о подозрении по ч.1 ст.351 Уголовного кодекса (препятствование деятельности народного депутата и депутата местного совета).