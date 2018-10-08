Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
08.10.18 17:53

Регламентный комитет ВР признал представление ГПУ на Вилкула законным

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента признал законным представление Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от "Оппоблока" Александра Вилкула.

вилкул

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее решение было принято на заседании комитета в понедельник. 

Наппомним, ранее Генпрокурор Юрий Луценко на регламентном комитете ВР, комментируя представление на привлечение к уголовной ответственности депутата "Оппоблока" Александра Вилкула, рассказал, что прокуратура Днепропетровской области расследует уголовное дело по факту причастности народного депутата от "Оппоблока" Александра Вилкула к незаконной передаче земельных участков во время его пребывания на посту председателя Днепропетровской госадминистрации в 2011 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оппоблоковцу Колесникову светит до 8 лет, у следствия достаточно доказательств, - Луценко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100