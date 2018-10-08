Экс-заместитель генпрокурора Баганец, который развалил дело о нападении титушек на Евромайдан в Днепропетровске, теперь защищает Вилкула, - журналист Черевко

Об этом сообщил журналист Александр Черевко, передает Цензор.НЕТ.

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"Это фото из Днепра (тогда еще Днепропетровска), где титушки разогнали Евромайдан. Дело тогда вел один заместитель генпрокурора, но... не доказал. А сегодня он демонстративно защищал Вилкула. Такие вот повороты судьбы", - написал он.

В комментарии к фото он сообщил, что речь идет об Алексее Баганце.

Напомним, сегодня регламентный комитет ВР признал представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от "Оппоблока" Александра Вилкула законным.

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