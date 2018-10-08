Трибунал ООН в июне 2019 года будет решать, рассматривать ли иск Украины против России, - Зеркаль

Международный трибунал ООН по морскому праву в июне 2019 года начнет слушания о правовых основаниях рассматривать иск Украины к России за нарушение ею Конвенции по морскому праву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила на конференции "Украинская неделя", которая проходит в Лондоне (Великобритания). "В следующем году в июне у нас уже будут проходить слушания относительно юрисдикции Конвенции по морскому праву", - сказала Зеркаль.

Также она отметила, что Украина прошла долгий путь, проведя все необходимые консультации и досудебные процедуры и предоставив Международному трибуналу меморандум "со всеми нашими требованиями и правовыми позициями".

"Я никогда не ожидала, что это будет настолько сложно - собрать все доказательства и направить этот меморандум в арбитраж", - заявила она.

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Напомним, 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву.

Официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает возможности Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе правом на природные ресурсы континентального шельфа.

19 февраля 2018 года Украина предоставила в Международный трибунал меморандум, содержащий изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование.

В мае этого года Россия представила в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины против РФ. Поэтому в августе арбитраж решил разделить процесс на две составляющие - юрисдикционную и по существу.

В МИД считают необоснованными возражения РФ относительно юрисдикции Арбитража рассматривать иск о нарушении Россией Конвенции по морскому праву.

Ранее в МИД заявили, что трибунал ООН будет более года выносить решение о юрисдикции рассмотрения иска Украины к РФ за нарушение Конвенции по морскому праву.

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