Инфраструктура, энергетика и приватизация, - крупнейший международный инвестор утвердил стратегию на ближайшие 5 лет работы в Украине

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития утвердил новую стратегию для Украины, определяющую приоритеты деятельности финучреждения в стране на следующие пять лет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщили в пресс-службе ЕБРР, банк будет уделять особое внимание проектам, в которых инвестиции будут сочетаться с продвижением реформ в таких сферах, как приватизация, энергетическая безопасность и эффективность, финансовый сектор, торговля и инфраструктура.

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Отмечается, что операционные и стратегические приоритеты ЕБРР в Украине можно объединить в такие основные группы: содействие приватизации и коммерциализации в государственном секторе; содействие верховенству права и справедливой конкуренции в частном секторе; укрепление энергетической безопасности; повышение устойчивости финансовой системы; улучшение интеграции путем содействия торговле и инвестициям.

Также сообщается, что новая стратегия заменяет собой пакеты кризисного реагирования, которые реализовывались в Украине с 2014 года, с учетом волатильности ее политической и макроэкономической среды.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 12,1 миллиарда евро в рамках около 400 проектов.

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