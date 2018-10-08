Солдат ВСУ погиб от удара током на станции Козятин. Дело расследует военная прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Военная прокуратура Центрального региона Украины взяла под контроль случай гибели солдата ВС Украины - водителя одной из воинских частей, которая дислоцирована в Ивано-Франковской области.

Установлено, что 08.10.2018 около 11:45 воинский эшелон одной из воинских частей ВСУ остановился на железнодорожных путях станции железнодорожного вокзала ст. Козятин.

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Во время проверки крепления автомобильной техники на платформах, солдат, военнослужащий военной службы по контракту данной воинской части, 1992 г.р., получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, в результате чего погиб на месте происшествия. Причина гибели военнослужащего - удар током напряжением свыше 27000 В., проходящий по кабельной линии.

По данному факту на место происшествия выехала группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Винницкого гарнизона Центрального региона Украины, следственно-оперативная группа Козятинского отдела полиции Калиновского ОП ГУНП в Винницкой области.

Сейчас принимается решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ( "Умышленное убийство"). Решается вопрос о передаче материалов уголовного производства для осуществления процессуального руководства в военную прокуратуру Винницкого гарнизона Центрального региона Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия".

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