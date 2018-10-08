Солдат ВСУ погиб от удара током на станции Козятин. Дело расследует военная прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке спикер ГПУ Андрей Лысенко.
Он отметил: "Военная прокуратура Центрального региона Украины взяла под контроль случай гибели солдата ВС Украины - водителя одной из воинских частей, которая дислоцирована в Ивано-Франковской области.
Установлено, что 08.10.2018 около 11:45 воинский эшелон одной из воинских частей ВСУ остановился на железнодорожных путях станции железнодорожного вокзала ст. Козятин.
Во время проверки крепления автомобильной техники на платформах, солдат, военнослужащий военной службы по контракту данной воинской части, 1992 г.р., получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, в результате чего погиб на месте происшествия. Причина гибели военнослужащего - удар током напряжением свыше 27000 В., проходящий по кабельной линии.
По данному факту на место происшествия выехала группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Винницкого гарнизона Центрального региона Украины, следственно-оперативная группа Козятинского отдела полиции Калиновского ОП ГУНП в Винницкой области.
Сейчас принимается решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ( "Умышленное убийство"). Решается вопрос о передаче материалов уголовного производства для осуществления процессуального руководства в военную прокуратуру Винницкого гарнизона Центрального региона Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия".