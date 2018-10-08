Состояние Сенцова: у режиссера проблемы с печенью, почками, сердцем и желудком, - адвокат

Адвокат Дмитрий Динзе, представляющий интересы узника Кремля, заявил, что у его подзащитного возникли проблемы с печенью, почками, сердцем, кишечником и желудком. Защитник пока не уверен, что Сенцов сможет выйти из голодовки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается процесса выхода из голодовки, я узнаю, только когда к нему приеду, когда он скажет мне приехать к нему. Что касается состояния его здоровья, то у него плохие показатели по печени, почкам, сердцу (сердечная недостаточность), кишечнику и желудку", – сообщил адвокат.

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По его словам, должно пройти время, неделя или несколько недель, и тогда будет понятно, что у Сенцова со здоровьем будет дальше. "Я думаю шансы, где–то 50 на 50 – выйдет он из голодовки или не выйдет. Пока непонятно", – сказал защитник.

Динзе отметил, что Сенцов за время голодовки потерял в весе около 20 килограммов.

При этом адвокат сообщил, что у Сенцова "нормальное настроение". По словам Динзе, политзаключенный работает над сценарием нового фильма о тюремной жизни. При этом Сенцов контактирует со своим продюсером и другими людьми из съемочной группы. Каким образом осуществляются эти контакты, адвокат не уточнил.

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Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября в пресс–службе управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало–Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций. Учитывая результаты обследования, Сенцову провели "коррекцию лечения", заверили в пресс–службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное питание из–за его критического состояния.