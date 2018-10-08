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08.10.18 20:55

СБУ в 2016-2018 годах предупредила 27 терактов, организованных спецслужбами РФ, - Грицак

За два последних года Службе безопасности Украины удалось предотвратить 27 террористических атак со стороны России.

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Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак в рамках форума "Ukrainian week in London", трансляцию которого вел телеканал "Прямой", пишет Цензор.НЕТ.

"В течение 2016-2018 годов СБУ предупредила в стране 27 террористических актов, организованных спецслужбами РФ. Сообщено о подозрении 154 гражданам России", - сказал глава СБУ.

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Известно, что в суд направлены обвинительные акты по 60 и уже осуждены 22 гражданина РФ.

"Вы помните ту доказательную базу, которую в результате огромной работы собрала группа по документированию или раскрытию преступлений, связанных с сбитым малазийским "Боингом"? Наши офицеры тоже входят в эту группу, и нам было очень приятно, когда генпрокурор Голландии сказал, что 60-80% доказательной базы собрано именно СБУ", - отметил Грицак.

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