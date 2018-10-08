Туск: Россияне не остановятся ни перед чем, чтобы ослабить европейское единство

Об этом 6 октября в польском Кракове заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Немецкую волну".

"Наша проблема – это Россия, которая подрывает в Европе все, что может. Я могу привести многочисленные примеры, чтобы доказать, что россияне не остановятся ни перед чем, чтобы ослабить европейское единство", – сказал он.

Туск отметил, что "четкие следы вмешательства" России были в Каталонии, которая выступает за независимость от Испании, в ходе референдума по Brexit.

Председатель Евросоюза также вспомнил о роли РФ в отравлении в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также в кибератаке на серверы Организации по запрещению химического оружия.

Он подчеркнул, что "беспокоится" о результатах парламентских выборов в Латвии как о "поворотном моменте для региона – моменте, который планировался в Кремле, а не в Европе".

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