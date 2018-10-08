Экс-министру юстиции Лавриновичу огласят обвинительный акт 17 октября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Gordonua.com .

Это означает, что 17 октября Лавриновичу, которого управление спецрасследований Генеральной прокуратуры подозревает в содействии экс-президенту Виктору Януковичу в захвате государственной власти в 2010 году, огласят 48-страничный обвинительный акт.

На сегодняшнем заседании сторона защиты в лице адвоката Евгения Солодко подала ходатайство о допросе восьми свидетелей – заместителей Лавриновича в сентябре 2010 года, когда, по данным следствия, и было совершено преступление.

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Суд ходатайство удовлетворил, в итоге в рамках судебного следствия будут заслушаны показания восьми свидетелей.

Сторона обвинения против списка свидетелей стороны защиты не возражала, тем более что допросила всех восьмерых на этапе досудебного следствия. Согласно материалам дела, именно эти восемь заместителей присутствовали на совещании министра юстиции, когда был отдан устный приказ о публикации решения Конституционного суда, которое, по сути, привело к смене конституционного строя Украины из парламентско-президентской в президентско-парламентское государство с расширенными полномочиями тогдашнего главы государства Виктора Януковича.

Восьмой фигурант этого списка, экс-заместитель Лавриновича Владимир Богатырь, на данный момент находится в розыске.

Учитывая, что именно сторона защиты подала его как своего свидетеля, суд возложил на адвокатов Лавриновича обязанность обеспечить явку Богатыря в суд для дачи показаний.

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Экс-министру юстиции Лавриновичу инкриминируют ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти". Бывшему чиновнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

По сути, Лавриновича обвиняют в содействии экс-президенту Януковичу в захвате государственной власти в 2010 году путем возврата редакции Конституции 1996 года. В 2010 году Конституционный Суд Украины отменил политическую реформу 2004 года и вернул государство к президентско-парламентской форме правления, чем значительно расширил полномочия Януковича.

По версии следствия, именно по указанию Лавриновича был обнародован текст решения Конституционного суда и, в обход голосования в Верховной Раде, был опубликован текст Конституции в редакции 1996 года.

7 сентября 2017 года Лавриновичу, который трижды занимал пост министра юстиции (в 2002–2005-м, 2006–2007-м и 2010–2013 годах), вручили подозрение по делу о захвате государственной власти. 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. 27 сентября Апелляционный суд Киева выпустил экс-министра из СИЗО.