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08.10.18 22:08

Предоставление Томоса угрожает единству Украины, - Кирилл

Глава РПЦ Кирилл заявил о негативных последствиях для Украины после предоставления ей томоса от Вселенского патриарха.

кирилл,рпц

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эхо Москвы.

По словам Кирилла предоставление томоса "угрожает единству страны"

Предстоятель РПЦ сказал это после богослужения в Троице-Сергиевой лавре.

9 октябряСинод Константинопольского патриархата соберется на заседание. Ожидается, что темой обсуждения будет предоставление Украинской православной церкви независимости от Московского патриархата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы приехали работать над уже решенным вопросом, - экзарх Вселенского патриархата Даниил об автокефалии

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

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