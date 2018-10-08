Подозреваемый в отравлении Скрипалей Мишкин "Петров" был на Майдане во время революции, - Belligcat

По данным Belligcat, второй подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, полковник ГРУ Александр Мишкин, был в Украине во время Майдана, в декабре 2013 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Расследователи в общих чертах раскрыли биографию ГРУ-шника.

Согласно их данным, Мишкин – военный врач в звании полковника или подполковника ГРУ. Он окончил одну из российских элитных военно-медицинских академий. Мишкина готовили к службе в качестве врача в рядах военно-морских сил.

В Bellingcat считают, что ГРУ завербовало молодого человека еще во время учебы. В 2010 году он переехал в Москву и получил там второй паспорт – уже на фамилию "Петров". Именно Александром Петровым, "бизнесменом средней руки", Мишкин представился во время интервью на пропагандистском российском канале "Russia Today".

В 2011 по 2018 Мишкин часто покидал Россию, пользуясь своей новой фамилией, утверждают расследователи. Он бывал в Приднестровье и несколько раз – в Украине. По данным Bellingcat, в последний раз спецагент посещал нашу страну во время событий на Майдане, в декабре 2013 года. Что именно он здесь делал – расследователи не сообщают.

Полный отчет о биографии Мишкина Belligcat обещает опубликовать завтра.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".