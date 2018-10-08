"Еще бы буденовки надели!". В ГРУ России устроили разнос провалившимся спецагентам, - "МБХ-медиа"

В Минобороны РФ 6 октября прошло совещание, на котором обсуждались последние инциденты с раскрытием агентов ГРУ за рубежом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "МБХ–медиа".

Журналист Сергей Канев со ссылкой на источники сообщает о "неутешительных" итогах совещания: его участники пришли к выводу, что агенты "не соблюдали элементарных основ" работы за рубежом.

Среди прочих нелестных оценок звучали "дремучая некомпетентность", "беспредельное разгильдяйство", "дебилы" и "еще бы буденовки надели". Судя по всему, скоро в ГРУ предстоит большая зачистка, и некоторых генералов попросят на выход, предполагает издание.

Особый разнос получили кибер–диверсанты, пытавшиеся взломать компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Так, при досмотре у одного из задержанных – Алексея Моренца, обнаружили квитанцию на поездку на такси в аэропорт Шереметьево от Несвижского переулка, где расположен комплекс зданий Минобороны РФ, в том числе в/ч № 26 165, в которой он официально служит. Моренец сохранил квитанцию для отчета в бухгалтерии воинской части.

По словам источника в военном ведомстве, агенты в Нидерландах изначально были обречены на провал: "Голландская контрразведка пасла их с самого начала. Скорее всего, они прослушивали телефон второго секретаря нашего посольства Кости Бахтина, который постоянно созванивался с "Хорошевкой" (в/ч 45 807) и обсуждал детали операции. Он, кстати, отвечал и за техническую сторону и передал этим придуркам нужную аппаратуру. В ближайшее время его отзовут в Москву и, возможно, снимут не только погоны".

Бахтин, которого в ГРУ считают виновным в провале выдворенных из Нидерландов агентов – близкий друг Чепиги, одного из двоих отравителей Скрипалей, ранее известного как "Боширов". По данным Центра "Досье", во время учебы в Военно–дипломатической академии в Москве Бахтин жил в том же общежитии, что и Анатолий Чепига. Чепиги и Бахтины дружили семьями и вместе отмечали праздники. Потом Бахтина отправили в посольство РФ в Нидерландах, и в качестве 2–го секретаря он усиленно искал агентурные подходы к международной следственной группе, расследующей обстоятельства гибели в 2014 году в небе над Донецкой областью малайзийского Боинга. В последнее время полковник Бахтин координировал подготовку спецопераций по кибератакам на штаб–квартиру ОЗХО в Гааге.

Напомним, 4 октября власти Нидерландов сообщили, что выслали в апреле четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге. По информации голландский властей, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ. Кибератаку предотвратили 13 апреля, их депортировали в тот же день.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Позже 4 октября США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных. Россиянам предъявлены обвинения в кибервзломах, мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег.

Далее к обвиненям в хакерских атаках в адрес России присоединились Германия, Канада, Украина и Латвия.