Вопрос освобождения украинских политзаключенных - табу на российской телевидении, - Цимбалюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" рассказал журналист Роман Цымбалюк.

"На самом деле, эта тема табу на российском телевидении. Собственно, как и тема российских военнопленных, которые приехали в Украину воевать и попали в плен, и многих из них приговорили к длительным срокам в Украине.

Сейчас они вспоминают только о Вышинском и требуют его просто освободить без каких-либо условий. А о наших ничего не говорят. Сенцов - террорист, Сущенко - шпион. Фактически тема украинских заложников обсуждается только во время международных переговоров Путина с европейскими и американскими чиновниками ", - сказал он.

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