Львовский турист умер в районе горы Петрос на Закарпатье, - ГСЧС

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), передает Цензор.НЕТ.
"Для проведения поисково-спасательных работ на место были направлены четверо спасателей и одна единицу техники Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. Однако врач, который входил в состав группы туристов, констатировал смерть мужчины", - говорится в сообщении.
Тело погибшего спасатели доставили в Раховскую районную больницу. Причину смерти устанавливают. Наиболее вероятно, что мужчина умер в результате сердечного приступа.