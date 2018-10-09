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09.10.18 00:05

500 военнослужащим провели за границей сложные операции по протезированию, - офис уполномоченного президента вопросам реабилитации участников АТО

Большинство операция провели в странах НАТО. В Украину бойцы возвращались, уже адаптировавшись к протезам.

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Около 500 украинских военных за 5 лет военного конфликта прошли курс сложного протезирования и реабилитации за границей. ОБ этом в эфире "Громадського радіо" рассказал помощник уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Константин Винниченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Большинству из них операции по протезированию провели в странах НАТО. То есть, они приехали в Украину уже адаптировавшимися, они прошли реабилитационные программы в США, Австрии, Дании, Канаде", – добавил Винниченко.

Также чиновник отметил, что протезирование и реабилитация помогают бойцам вернуться к спорту и полноценной жизни.

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