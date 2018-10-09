Российские спецслужбы готовятся к масштабной дестабилизации ситуации в Украине на национальной, языковой и религиозной почве, - Грицак. ВИДЕО

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в Лондоне во время выступления на форуме "Ukrainian week in London", который транслировал телеканал "Прямий".

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"Агенты российских спецслужб в общественно-политических структурах инициируют провокации на национальной и религиозной почве. Я скажу откровенно, Россия еще не разыграла религиозную и языковую карту до конца. Сейчас в связи с взятым украинским руководством курсом на получение томоса об автокефалии Украинской православной церкви, независимой от Москвы, вы не представляете, какие идут атаки. Атаки (осуществляются) на тех, кто причастен к этому процессу, и даже на СБУ", - рассказал глава СБУ.

Он добавил, что украинские силовики не были готовы к агрессии Российской Федерации.

"По состоянию на 2014 год в Украине было более 600 пророссийских организаций - культурологических, религиозных, спортивных и других обществ. Одним нажатием кнопки они все активизировались. И когда мы уже активно воевали на востоке, разрабатывался проект" Бессарабия "по созданию второго фронта, по созданию так называемого "Бессарабского народного совета", - добавил Грицак.

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