США может бросить вызов России, составив конкуренцию в энергетике, - советник Трампа Кудлоу

Об этом главный экономический советник президента Трампа Ларри Кудлоу заявил в интервью The Hill, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы доминирующая энергетическая сила. Мы будем добывать 15 миллионов баррелей нефти в день через несколько лет. Мы перегоняем Саудовскую Аравию. Мы обходим Россию", - заявил Кудлоу.
"У нас так много природного газа, что неизвестно, что с ним делать. Его поджигают. Его могут использовать", - продолжил он, комментируя нефтяное месторождение между западным Техасом и юго-восточным Нью-Мексико.
"Итак, что это значит? Значит, мы должны иметь инфраструктуру для трубопроводов, на восток, на запад. Доставить эти ресурсы на северо-восток, доставить эти ресурсы в Европу и бросить вызов гегемонии России на природный газ и сжиженный природный газ, - сказал он. - Это возможно сделать. Мы действительно должны сосредоточиться на энергетическом секторе. Большинство этих вещей можно сделать в частном порядке".
Замечания Кудлоу появились после сообщения Reuters на прошлой неделе о том, что Россия и Саудовская Аравия в сентябре договорились об увеличении объемов добычи нефти.
Информагентство сообщило, что страны не хотели, чтобы их шаг казался результатом призыва Трампа к Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и России добывать больше нефти.
Эта инициатива свидетельствует о том, что Эр-Рияд и Москва все больше стремятся сотрудничать без остальных стран ОПЕК.