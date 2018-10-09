ЧП на Черниговщине: в районе Ични на арсенале произошел взрыв, людей эвакуируют, введены ограничительные мероприятия, - Генштаб. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"В 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала о том, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия", - сказано в сообщении. Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Видео: UA:Чернигов/Facebook

Отмечается, что оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба выбыла на место происшествия.

Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы.

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Люди из окрестных районов показывают в соцсетях фото зарева на горизонте.





Фото: соцсети