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09.10.18 07:15

ЧП на Черниговщине: в районе Ични на арсенале произошел взрыв, людей эвакуируют, введены ограничительные мероприятия, - Генштаб. ВИДЕО+ФОТО

На технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"В 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала о том, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия", - сказано в сообщении.Видео: UA:Чернигов/Facebook

Отмечается, что оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба выбыла на место происшествия.

Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы.

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ЧП на Черниговщине: в районе Ични на арсенале произошел взрыв, людей эвакуируют, введены ограничительные мероприятия, - Генштаб 01

Люди из окрестных районов показывают в соцсетях фото зарева на горизонте.

ЧП на Черниговщине: в районе Ични на арсенале произошел взрыв, людей эвакуируют, введены ограничительные мероприятия, - Генштаб 02
ЧП на Черниговщине: в районе Ични на арсенале произошел взрыв, людей эвакуируют, введены ограничительные мероприятия, - Генштаб 03
Фото: соцсети

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