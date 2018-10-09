За прошедшие сутки враг 36 раз атаковал позиции ВСУ, ранены трое украинских воинов, уничтожены пять оккупантов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 36 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 12 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из 120- и 82-мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Катериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Позиции Объединенных сил в районе Крымского, Луганского, Водяного и Лебединского оккупанты обстреливали из 120-мм минометов. Огневому воздействию из 82-мм минометов подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Новотошковского, Луганского и Майского. Защитники Широкино были обстреляны из зенитной установки ЗУ-23-2. По защитника Новотошковского, Троицкого, Водяного и Лебединского также велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, в течение суток 5 оккупантов уничтожены и 6 получили ранения.

С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Павлополь и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди наших защитников нет.