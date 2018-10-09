Взрывы на складах боеприпасов на Черниговщине: эвакуированы около 10 тыс. человек, воздушное пространство закрыто в радиусе 20 км, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 3:40 9 октября в ГСЧС поступила информация о пожаре и взрывах на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области. Территория 6 арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га", - сказано в сообщении.

Спасателями организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. К эвакуации привлечен автотранспорт. Эвакуированы около 10 тыс. человек.

"С 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено", - отметили в ГСЧС.

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Также сообщается, что организована работа оперативного штаба. Подняты по тревоге подразделения ГСЧС, Нацполиции и Нацгвардии. В МВД созданы оперативные резервы из Нацполиции и Нацгвардии. Приведены в готовность медицинские самолет и вертолет и два самолета АН32-П.

К месту происшествия направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из г. Киева и Киевской области количеством 150 человек и Нацгвардии - 100 человек с подготовленными бронегруппами для патрулирования места происшествия.