Информации о пострадавших в результате взрывов на военном складе на Черниговщине пока нет, - Яровой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, сообщил во вторник первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Сейчас развернут оперативный штаб. Подразделения ГСЧС и Национальной гвардии продолжают работу по эвакуации населения. К месту происшествия направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из г. Киева и Киевской области в количестве 150 человек и Нацгвардии - 100 человек с подготовленными бронегруппами для патрулирования места происшествия. Информации о пострадавших нет", - отметил Сергей Яровой.

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Сейчас над местом происшествия закрыто воздушное пространство. Ограничено движение автомобильного транспорта.

Напомним, ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.