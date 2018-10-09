Порошенко вызвал силовиков для доклада в связи со взрывами боеприпасов на Черниговщине, - Цеголко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

"Президент вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични на Черниговщине. Правительству поручено оказать всю необходимую помощь людям", - написал он.

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Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.