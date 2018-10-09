В последний день голосования за улицу имени Амины Окуевой в Киеве активизировались "ватники", - Осмаев

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал муж Амины Окуевой Адам Осмаев, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! "Ватники" активизировались в последний день голосования за улицу имени Амины Окуевой в Киеве. Еще утром было 267 за 52 против, а сейчас уже 150 против. Остались одни сутки, для голосования, просьба ко всем Киевлянам или тем у кого есть знакомые Киевляне обратиться к ним с просьбой проголосовать. Ниже пошаговая инструкция как это сделать! Также ватники активно начали голосовать против улицы имени Джохара Дудаева, поддержите и эту инициативу! Дякую! Проголосовать за Амину, за Джохара", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Покушавшийся на Окуеву и Осмаева Денисултанов в 2017 году занимался кражами дорогих телефонов. ВИДЕО камер наблюдения

"Люди, которые знали Амину лично, все отмечают, что она была очень светлым человеком и никогда не стремилась к славе. По профессии была - врачом, но по зову сердца пошла защищать нашу Родину и отдала за это самое ценное, что имела - свою жизнь. Это самое малое, что мы можем сделать для Амины и других героев, погибших в этой страшной войне", - призвали инициаторы инициативы по наименованию улицы в честь Амины Окуевой.

Стоит отметить, что по состоянию на 9 утра 9 октября предложение назвать улицу в Киеве в честь Амины Окуевой поддержали 345 человек, 298 - высказались против.







Напомним, вечером 1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.



30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.