Взрывы на 6-м арсенале ВСУ в Ичне: информации по пострадавшим на данный момент нет, - начальник Департамента патрульной полиции Жуков

Об этом написал начальник Департамента патрульной полиции НПУ Евгений Жуков на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"По ситуации в Черниговской области: После получения сигнала о ночном происшествии по подрыву складов с боеприпасами. В 4.0 Подняти по тривоге спецподразделения полиции, национальной гвардии, спасатели, пожарные и взрывотехники ГСЧС, которые выдвинулись в район. Развернуты ситуационные центры в управлениях. Частично подразделения патрульной полиции выдвинулись на обеспечение проездов, эвакуации людей и отвода транспорта по безопасным маршрутам. Остальные находятся в режиме ожидания выдвинутся на помощь при необходимости. Авиация для ГСЧС готова к выполнению задач по пожаротушению и проведению аварийно спасательных работ. В близи района разворачивается штаб координации действий подразделений. А так же пункты обогревов", - написал он.

"На место прибыл первый заместитель министра мвд Яровой Сергей Анатольевич, глава ГСЧС Чечёткин Николай Александрович,заместитель главы нацполиции Фацевич Александр Юрьевич. Координацией и управлением подразделениями нацполиции руководит первый заместитель главы Аброськин Вячеслав Васильевич. Подразделения на местах и работают по своим задачам. Эвакуации местных жителей, тушение пожаров, а так же чтобы не допустить мародерства в населенных пунктах. Информация по пострадавшим на данный момент нет!" - резюмировал Жуков.

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Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.