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09.10.18 09:42

Завтра во Львове состоится презентация книги ветерана АТО Якушева "Каратели"

Книгу львовского журналиста, участника АТО Влада Якушева "Каратели" 10 октября презентуют во Львове во Львовской областной библиотеке для юношества им. Р. Иваничука

якушев

Об этом говорится в анонсе мероприятия в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Завтра, 10 октября, во Львовской областной библиотеке для юношества им. Р. Иваничука состоится презентация книги Влада Якушева "Каратели". Начало презентации в 18.00.

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"Львовский журналист и воин АТО Влад Якушев успел повоевать сразу на два фронта - на настоящем и информационном. Его острые материалы держали в напряжении недобросовестных чиновников и коррупционеров в гражданской жизни, но он решил, что главный враг - на востоке. Из своего опыта Влад написал книгу "Каратели", которая недавно вышла. Приглашаем на презентацию", - говорится в анонсе.

Завтра во Львове состоится презентация книги ветерана АТО Якушева Каратели 01

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