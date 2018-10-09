Завтра во Львове состоится презентация книги ветерана АТО Якушева "Каратели"

Об этом говорится в анонсе мероприятия в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Завтра, 10 октября, во Львовской областной библиотеке для юношества им. Р. Иваничука состоится презентация книги Влада Якушева "Каратели". Начало презентации в 18.00.

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"Львовский журналист и воин АТО Влад Якушев успел повоевать сразу на два фронта - на настоящем и информационном. Его острые материалы держали в напряжении недобросовестных чиновников и коррупционеров в гражданской жизни, но он решил, что главный враг - на востоке. Из своего опыта Влад написал книгу "Каратели", которая недавно вышла. Приглашаем на презентацию", - говорится в анонсе.