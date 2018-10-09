Гройсман провел заседание оперативного штаба в связи со взрывами на складах Минобороны: Главная задача - сохранить жизнь людей, разрушенное - восстановим

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства написал на своей странице в Twitter.

"Провел заседание оперативного штаба. Все службы работают в усиленном режиме, готовы оперативно помогать людям. Вся техника, в том числе пожарный поезд и самолеты, в готовности", - написал он.

Гройсман также сообщил, что поручил ГСЧС и местной власти постоянно быть в контакте с людьми, организовать места длительного размещения и быть готовыми начать отопительный сезон.

"Главная задача - сохранить жизнь людей, все, что будет разрушено, мы восстановим", - подчеркнул премьер.

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Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.