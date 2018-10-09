По фактам взрывов на складах в Ичне начато уголовное производство по статье "Небрежное отношение к военной службе", - военная прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины

"Сообщение по расследованию фактов взрывов на территории 6-го арсенала Министерства обороны на Черниговщине: сейчас по фактам взрывов военной прокуратурой Центрального региона Украины начато уголовное производство по ч.3 ст.425 (небрежное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Центрального региона. Досудебное расследование поручено следственному отделу Управления СБ Украины в Черниговской области. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.