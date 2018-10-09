Год назад Бутусов предупредил, что россияне подорвут арсенал в Ичне. ФОТО

Об этом Бутусов писал 2 октября 2017 года.

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Тогда он назвал 4 арсенала, пребывающих в зоне риска.

"По оценкам военных специалистов, в зоне риска сейчас следует отметить такие арсеналы: 47-й арсенал командования Сухопутных войск, (Хмельницкая обл., с. Цветоха, в/ч А-1358); 6-й арсенал (Черниговская область, г. Ичня, в/ч А1479); 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки, в/ч А-1588); 1322-я артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир, в/ч А-1796)", - отмечал журналист.

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Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.