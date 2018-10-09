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09.10.18 10:47

CБУ отрабатывает версию о возможной диверсии на арсенале под Ичней

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений в/ч А1479 Вооруженных Сил Украины возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Осуществляется комплекс неотложных следственных (розыскных) действий. Правоохранители проверяют несколько версий, в частности, Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии", - сообщает пресс-служба СБУ во вторник.

На место прибыла следственно-оперативная группа Центрального аппарата СБУ и руководство Службы. Осуществляется комплекс неотложных следственных действий.

Также в рамках открытого военной прокуратурой уголовного производства по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса управление СБУ в Черниговской области будет осуществлять досудебное расследование.

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