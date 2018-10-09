CБУ отрабатывает версию о возможной диверсии на арсенале под Ичней

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Осуществляется комплекс неотложных следственных (розыскных) действий. Правоохранители проверяют несколько версий, в частности, Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии", - сообщает пресс-служба СБУ во вторник.
На место прибыла следственно-оперативная группа Центрального аппарата СБУ и руководство Службы. Осуществляется комплекс неотложных следственных действий.
Также в рамках открытого военной прокуратурой уголовного производства по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса управление СБУ в Черниговской области будет осуществлять досудебное расследование.